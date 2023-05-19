В Пхеньяне осудили направленные против КНДР учения Южной Кореи и США со стрельбами

По оценке Центрального телеграфного агентства Кореи, ситуация на полуострове близка к "взрывоопасной"

СЕУЛ, 19 мая. /ТАСС/. Предстоящие совместные учения с боевыми стрельбами Республики Корея и США "по отработке уничтожения" КНДР, которая является ядерной державой, лишены смысла, но увеличивают напряженность в регионе. С такой оценкой в пятницу выступило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство напомнило, что с 25 мая по 15 июня "американские империалисты" и южнокорейские "воинственные маньяки" проведут "крупнейшие в истории" совместные учения с боевыми стрельбами в Пхочхоне в провинции Кёнгидо. По его оценке, ситуация на Корейском полуострове близка к "взрывоопасной".

"Совместные огневые учения по уничтожению [условного противника] - типичная репетиция войны против нас по сценарию, согласно которому вооруженные силы США и марионеточного Юга "покарают" КНДР с помощью современного оружия в случае начала войны на Корейском полуострове, и представляют собой продолжение маневров, направленных против КНДР и проводимых враждебными нам силами с начала этого года", - пишет ЦТАК.

В то же время агентство выразило сомнение в эффективности таких учений. "Что вообще такое "огневые учения"? "Учения по уничтожению" ядерной державы - это же полная чепуха", - указывает ЦТАК, добавляя, что эти "опасные" тренировки пройдут "в нескольких километрах от фронта" - границы с КНДР.

"Мы внимательно следим за каждым действием враждебных сил, которые подрывают ситуацию в сфере безопасности на полуострове и в регионе. США и южнокорейские марионетки - разжигатели войны столкнутся с соответствующими контрмерами за их безумную шумиху о ядерной войне", - добавило агентство. Обеспечение более эффективных мер по самозащите в ответ на сложившуюся ситуацию и угрозы - законное право суверенного государства, подчеркнуло оно.