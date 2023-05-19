Reuters: США заверили ООН в защищенности гуманитарного фонда Венесуэлы от кредиторов

По данным агентства, задержка с созданием фонда возникла из-за необходимости исключить риски по долговым обязательствам Венесуэлы

КАРАКАС, 19 мая. /ТАСС/. США заверили Организацию Объединенных Наций в защищенности от кредиторов создаваемого гуманитарного фонда Венесуэлы под управлением ООН. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Значительная задержка с созданием фонда из замороженных активов Венесуэлы была вызвана, по оценкам администрации президента США Джо Байдена, необходимостью исключить риски по долговым обязательствам Венесуэлы и искам кредиторов, указывает агентство.

Решение о создании единого трастового фонда для финансирования гуманитарных расходов было принято 26 ноября 2022 года на переговорах правительства Венесуэлы с радикальной оппозицией в Мексике. В соответствии с подписанным договором с оппозиционной Унитарной платформой из части замороженных в западных банках венесуэльских активов в фонд под управлением ООН для решения социальных проблем должно быть выделено $3,2 млрд.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно указывал на невыполнение подписанного договора. 24 апреля в телевизионной программе "С Мадуро плюс" в качестве условия продолжения переговоров с радикальной фракцией венесуэльской оппозиции, на чем настаивают США, он выдвинул выполнение заключенного договора и создание гуманитарного фонда.

Мадуро также подверг резкой критике решение управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США от 1 мая, предоставившее право венесуэльской радикальной оппозиции выставлять на продажу для выплат кредиторам акции и активы Citgo - американской "дочки" государственной нефтегазовой компании PDVSA.