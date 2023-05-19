Байден стал вторым президентом США, посетившим Парк мира в Хиросиме

До Байдена туда в 2016 году приезжал бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Парк мира в Хиросиме, где расположен мемориал памяти жертв американской атомной бомбардировки. Кадры посещения этого места в пятницу транслируются в пресс-центре саммита G7, который с 19 по 21 мая проходит в Хиросиме.

Американский лидер вместе со своими коллегами по "семерке" примет участие в возложении венков, церемонии посадки деревьев и посетит Музей мира. Внимание местных журналистов приковано к тому, будет ли его сопровождать помощник с "ядерным чемоданчиком", который всегда должен находиться рядом с ним.

Как рассказывал старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков") Стивен Шварц, таких "чемоданчиков" на самом деле несколько: один сопровождает президента, другой - вице-президента, а еще один для того, кто уполномочен применить его в случае катастрофы или нападения.

К этому саквояжу прилагается пластиковая карта, известная как бисквит, которую президент должен постоянно иметь при себе. Она содержит буквенно-цифровой код, используемый для идентификации личности главы государства.

До Байдена в Хиросиму в 2016 году приезжал Барак Обама. Там тогдашний лидер США, в частности, встретился с жителями города, пережившими ядерный удар, и побывал в Музее мира. В тот год Япония также председательствовала в G7, в Хиросиме проходила встреча глав внешнеполитических ведомств объединения.

Об извинениях за бомбардировку

Как заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден не будет приносить извинения за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые США осуществили в августе 1945 года.

Обама во время визита в Хиросиму в 2016 году также не приносил извинения за атомные бомбардировки японских городов.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.