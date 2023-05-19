Атомный авианосец ВМС США Nimitz во время саммита G7 будет находиться в японском порту

Авианосец снова выйдет в море 23 мая

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Американский атомный авианосец Nimitz прибыл в пятницу на военно-морскую базу в портовом городе Сасебо на северо-западе японского острова Кюсю. Он будет находиться там во время проведения саммита Группы семи в Хиросиме и вновь выйдет в море 23 мая, сообщил местный муниципалитет.

В предыдущий раз Nimitz посещал Сасебо в августе 2014 года. Перед нынешним заходом во главе ударной группы ВМС США он совершал патрулирование в Филиппинском море к юго-востоку от Тайваня. Его сопровождали ракетный крейсер и четыре ракетных эсминца.

Атомный авианосец Nimitz водоизмещением свыше 100 тыс. тонн имеет длину более 330 метров. Из-за размеров он не может пришвартоваться к причалу и во время пребывания в Сасебо будет находиться на расстоянии от берега в гавани порта. Nimitz имеет два атомных реактора, его приводят в действие четыре паровые турбины. Команда авианосца - более 5 тыс. человек. Он может нести до 90 самолетов и вертолетов.