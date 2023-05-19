Эрдоган: Турция и Россия могут открыть в Сирии "двери взаимодействия" в борьбе с террором

Президент Турции отметил, что Анкара держит войска на границе с Сирией исключительно из-за исходящей ей угрозы терроризма

АНКАРА, 19 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что благодаря его дружеским отношениям с российским лидером Владимиром Путиным на севере Сирии может быть налажен механизм взаимодействия в борьбе с терроризмом. В интервью телеканалу CNN в пятницу он также отметил, что Турция держит войска на границе с Сирией исключительно из-за исходящей ей угрозы терроризма.

"Благодаря нашей дружбе с Путиным мы подумали о возможности открытия прежде всего на севере Сирии дверей, требующих тесного сотрудничества и взаимодействия в борьбе с терроризмом", - сказал Эрдоган. "У нас граница [с Сирией], протяженность которой превышает 900 км, и через нее нашей стране исходят постоянные угрозы терроризма. Борьба с терроризмом является единственной причиной, по которой мы держим свои войска на границе", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что турецкие власти прилагают усилия для безопасного возвращения на родину из Турции сирийских беженцев, в связи с чем на севере соседней страны создается необходимая инфраструктура и возводится жилье. "Турецкие НПО строят на севере Сирии жилые объекты, чтобы беженцы могли вернуться на родину. Этот процесс был начат давно, мы поощряем процесс возвращения в Сирию порядка миллиона беженцев", - сказал президент Турции в ответ на обещание кандидата в президенты, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу выслать в случае победы на выборах из страны всех беженцев.

Турецкая газета Hürriyet в пятницу сообщила, что новая четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел, предположительно, в конце июня. Одним из основных вопросов повестки станет "добровольное и безопасное" возвращение из Турции на родину сирийских беженцев. В Анкаре, как отмечает издание, хотят, чтобы гарантами этого процесса выступили Россия и Иран.

По данным Hürriyet, на четырехсторонней встрече в Москве 10 мая, в которой приняли участие главы МИД Турции, России, Сирии и Ирана Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, Фейсал Микдад и Хосейн Амир Абдоллахиян, турецкая сторона сделала упор на борьбу с терроризмом. Было, в частности, заявлено о необходимости принятия совместных шагов в этом направлении и отмечено, что после очистки районов к западу от Евфрата от террористического присутствия они могут быть вновь переданы под контроль Сирии.

Чавушоглу ранее сообщил журналистам, что выработкой дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском займется специальный комитет, в который войдут представители МИД и других ведомств на уровне заместителей их глав.

О нормализации отношений между Анкарой и Дамаском

Начало процессу нормализации отношений между Анкарой и Дамаском было положено 28 декабря 2022 года в Москве, когда прошли консультации глав военных ведомств России, Сирии и Турции. На встрече была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии. Вслед за этими консультациями должна была состояться встреча на уровне руководителей МИД, в повестке которой был бы вопрос проведения переговоров между президентами Турции и Сирии - Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом. Позже сообщалось, что в консультациях на уровне глав дипведомств примет участие Иран.

Эрдоган сообщил 15 декабря прошлого года журналистам, что он предложил Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера. Этому саммиту, по его словам, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел.