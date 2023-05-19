США ужесточают экспортный контроль в отношении РФ и Белоруссии

В список запрещенных к экспорту в РФ и Белоруссию из США товаров попали, в частности, ковровые покрытия, косметика, парфюмерия, а также антиквариат, алкоголь и часы, всего 1 224 наименования

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Американская администрация ужесточает режим экспортного контроля и санкции в отношении промышленных секторов России и Белоруссии. Об этом говорится в уведомлении, которое было распространено в пятницу Министерством торговли США.

Как в нем уточняется, речь идет об "ужесточении существующих санкций в рамках режима экспортного контроля в отношении России и Белоруссии". Правительство США производит в том числе "расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности", отмечается в документе.

"В частности, данное правило добавляет <...> 1 224 наименования промышленных товаров, следовательно, для экспорта или реэкспорта этих товаров в Россию или Белоруссию или их передачи в пределах России или Белоруссии теперь потребуется лицензия, <...>. Ограничения на эти 1 224 наименования промышленных товаров направлены на дальнейший подрыв российской и белорусской промышленных баз и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России на Украине", - утверждается в документе. Правительство США производит в том числе "расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности", добавили в ведомстве.

В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать "презумпция отказа", то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.

Список запрещенных к экспорту в РФ и Белоруссию из США товаров расширен также на ковровые покрытия, косметику, парфюмерию, а также на антиквариат, алкоголь и часы.​​​​​