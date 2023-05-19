ЛАГ рекомендовала Ливану избрать президента и создать новое правительство

Члены организации высказались за скорейшее преодоление политического кризиса в стране

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Участники совещания Лиги арабских государств (ЛАГ) на высшем уровне в Джидде призвали в пятницу к скорейшему преодолению внутриполитического кризиса в Ливане.

"Ливанские власти должны продолжить усилия с целью скорейшего избрания президента республики и формирования нового правительства, которое осуществит программу реформ", - говорится в декларации, принятой по итогам саммита.

В документе высоко оценивается гостеприимство ливанцев, приютивших на своей территории около 2 млн сирийских беженцев. "В случае создания благоприятных условий для безопасного и достойного возвращения на родину следует принять меры по ускорению выезда сирийцев из Ливана в места прежнего проживания", - подчеркивается в нем.

Ранее в своем выступлении на саммите премьер-министр республики Наджиб Микати обратился за финансовой поддержкой к Саудовской Аравии, призвав ее помочь Ливану "встать с колен". "Мы ждем с нетерпением этого братского жеста от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, - заявил он. - Мы знаем о трагедиях в Палестине, Йемене и прискорбной ситуации в Судане, но я хочу сказать о тяжелом бремени, которое легло на плечи ливанцев, распахнувших двери сирийским братьям".

По словам премьера, "без решительного содействия со стороны арабских стран Ливан более не в состоянии нести эту ношу". "Необходимо в самое ближайшее время начать осуществление проектов по строительству жилья и восстановлению разрушенных районов в Сирии, чтобы сделать возможным реализацию дорожной карты по возвращению беженцев на родину", - указал Микати.

С 2011 года на территории Ливана укрылось около 2 млн сирийских беженцев. По данным министерства по делам перемещенных лиц, их содержание обошлось казне в $40 млрд.