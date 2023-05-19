Украина призвала Сербию заключить соглашение о свободной торговле

В Белграде ответили, что "нацелены на расширение экономического сотрудничества" с Киевом

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Европейского конгресса украинцев Мирослав Хочак на встрече с госсекретарем Министерства экономики Сербии Дарко Митровичем заявил, что для улучшения сотрудничества двух стран необходимо подписание соглашения о свободной торговле.

"Заместитель председателя Европейского конгресса украинцев Мирослав Хочак подчеркнул, что заключение соглашения о свободной торговле между Сербией и Украиной дополнительно стимулировало бы торговое сотрудничество между нашими двумя странами", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу правительством республики.

В документе отмечается, что представитель сербского министерства в ходе беседы отдельно указал на то, что "Сербия стремится соблюдать нормы международного публичного права, что включает уважение территориальной целостности Украины и других международно признанных государств", добавив, что Сербия "нацелена на расширение экономического сотрудничества с Украиной".

Президент Сербии Александар Вучич вместе с тем отмечал ранее, что республика изменит свою внешнюю политику по отношению к Украине после голосования по вопросу принятия непризнанного Косова в Совет Европы, где 24 апреля на внеочередном заседании комитета министров просьба Приштины о членстве в СЕ была принята. Сербский лидер подчеркивал, что Украина просила перерыв перед голосованием для консультации с представителями США, отмечая, что "воздержание от голосования [по вопросу членства Косова в СЕ] было равноценно признанию Косова".