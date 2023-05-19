В Венгрии впервые с 2012 года назначили посла Армении

Ереван заморозил дипотношения с Будапештом, после того как венгерские власти передали Азербайджану Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство армянского офицера Гургена Маркаряна

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Ашота Смбатяна послом в Венгрии. Указ в пятницу опубликован на сайте главы государства.

"Взяв за основу предложение премьер-министра, согласно закону "О дипломатической службе", назначить Ашота Смбатяна послом в Венгрии с резиденцией в Тбилиси", - говорится в указе.

Армения заморозила дипломатические отношения с Венгрией в 2012 году, после того как венгерские власти передали Азербайджану Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство армянского офицера Гургена Маркаряна. Сафаров зарубил топором спящего Маркаряна во время прохождения курсов НАТО в Будапеште.