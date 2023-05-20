20 мая, 07:40
Саммит G7

Лидеры G7 призвали талибов выполнить обязательства по борьбе с терроризмом

Это нужно "для того, чтобы территория Афганистана не могла быть использована для угроз или нападения на какую-либо другую страну", говорится в заявлении саммита Группы семи

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры Группы семи (G7) в субботу призвали движение "Талибан" (запрещено в РФ) выполнить взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Группы семи.

"Мы призываем "Талибан" выполнить взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом и создать условия для того, чтобы территория Афганистана не могла быть использована для угроз или нападения на какую-либо другую страну, для планирования или финансирования террористических актов, для предоставления прибежища или подготовки террористов", - указывается в документе. 

Теги:
АфганистанСаммит G7
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