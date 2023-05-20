Зеленский встретился с премьером Индии впервые с февраля 2022 года

Украинский президент рассказал Нарендре Моди о продвигаемой Киевом "формуле мира" и пригласил Индию к ней присоединиться

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в субботу в Хиросиме на полях саммита Группы семи (G7) с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это их первая встреча с начала специальной военной операции России на Украине.

"В рамках визита в Японию и участия в саммите стран Группы семи встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал Моди о продвигаемой Киевом "формуле мира" и пригласил Индию к ней присоединиться.

Украинский президент уже встретился на полях саммита с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Еще за несколько дней до начала саммита стали появляться различные спекуляции в СМИ о формате участия президента Украины Владимира Зеленского: то сообщалось, что он выступит онлайн, то заявлялось, что он отправится в Хиросиму, а потом эти утверждения опровергались. Сам Киев поездку главы государства в Хиросиму не анонсировал.

Как пояснил 20 мая МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Однако затем Зеленский выразил сильное желание лично участвовать во встрече. В аэропорт Хиросимы он прибыл в субботу на французском правительственном самолете.