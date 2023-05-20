Бахрейн повысил уровень дипломатического представительства в Ливане до посла

Как отметили в МИД королевства, Манама намерена укреплять отношения "между двумя братскими странами и народами"

ДУБАЙ, 20 мая. /ТАСС/. Руководство Бахрейна решило повысить уровень дипломатического представительства в Ливане до посла. Об этом сообщил в субботу МИД королевства.

"Бахрейн решил возобновить дипломатическое представительство в Ливане на уровне посла с целью укрепления отношений между двумя братскими странами и народами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства королевства.

Власти Бахрейна 29 октября 2021 года потребовали от посла Ливана покинуть территорию королевства в течение 48 часов. Как указали тогда в МИД Бахрейна, решение было принято в связи с "неприемлемыми и оскорбительными заявлениями" ливанских официальных лиц.