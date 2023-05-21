СМИ: Байден попросил у премьера Индии автограф как у "слишком популярного" политика

По словам президента, популярность Нарендры Моди уже стала определенной проблемой для него

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время встречи в Хиросиме лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США) попросил автограф у премьер-министра Индии Нарендры Моди, назвав того "слишком популярным" политиком. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По их информации, в ходе прошедшей в субботу встречи Байден подошел к Моди и сказал: "Мне следует взять у вас автограф". Глава Белого дома отметил, что популярность индийского лидера уже стала определенной проблемой для него.

"Вы представляете для меня настоящую проблему. В следующем месяце мы устраиваем для вас ужин в Вашингтоне. Вся страна хочет приехать, у меня закончились пригласительные билеты. Думаете, я шучу? Спросите мою команду, идут звонки от людей, о которых я никогда раньше не слышал, от кинозвезд до родственников", - сказал Байден. "Вы слишком популярны", - приводят источники слова американского президента.

Байден, по их данным, отметил, что Моди оказывает большое влияние в том числе на то, что делается в QUAD, и имеет большой вес в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Белый дом сообщил, что премьер-министр Индии совершит государственный визит в США и встретится с президентом Байденом 22 июня.