СМИ сообщили о желании многих европейских стран завершения конфликта на Украине

Они не поддерживают контрнаступление Киева, пишет обозреватель Якоб Григель в газете The Hill

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Многие европейские страны хотят завершения конфликта на Украине и не поддерживают украинское контрнаступление. Такое мнение в субботу выразил обозреватель Якоб Григель в статье, подготовленной для газеты The Hill.

Как полагает обозреватель, "многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину" в надежде, что скоро конфликт закончится, и "они смогут возобновить дела с Россией". Григель считает, что контрнаступление Киева с политической точки зрения является плохой идеей, так как для Украины, "истощенной и зависящей от слабой международной поддержки", рискованно направлять свои ограниченные силы на наступательные действия.

Ранее американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт. Как отмечает Херш, одной из главных причин, почему европейские страны хотят завершения конфликта, являются "более 5 млн украинцев", которых приняли соседние страны. Региональный кризис с беженцами не будет разрешен до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение, полагает журналист.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.