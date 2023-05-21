Министр инфраструктуры Южной Кореи обсудит в Польше восстановление Украины

По информации ведомства, в частности, Вон Хи Рён обсудит с украинской стороной "меры по выстраиванию стабильных партнерских отношений, в том числе меморандум о взаимопонимании"

СЕУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Министр государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рён отправится в Польшу, где обсудит с польскими и украинскими высокопоставленными чиновниками сотрудничество по восстановлению Украины. Об этом в воскресенье сообщило ведомство на своем сайте.

"Министр встретится с [чиновниками] высокого ранга инфраструктурных министерств Украины и Польши отдельно для обсуждения поддержки Украины в соответствии с дискуссиями международного сообщества. В частности, с украинской стороной обсудит меры по выстраиванию стабильных партнерских отношений, в том числе меморандум о взаимопонимании", - информировали в министерстве Республики Корея.

В Варшаве министр также примет участие в трехсторонней конференции, посвященной восстановлению Украины. Поездка Вон Хи Рёна состоится с 22 по 26 мая, в ее рамках он посетит не только Польшу, но и ФРГ, где состоится международный транспортный форум.

На этой неделе делегация из Киева во главе с женой президента Украины Еленой Зеленской посетила Сеул. Представители делегации выразили надежду, что южнокорейский бизнес примет активное участие в проектах по восстановлению инфраструктуры Украины. Чиновники рассказали, в частности, о планах построить два ядерных реактора.

В воскресенье в Хиросиме на полях саммита G7 президент Республики Корея Юн Сок Ёль впервые встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Последний поблагодарил южнокорейского лидера за предоставление гуманитарной помощи и техники для разминирования, о которой ранее просила Зеленская.