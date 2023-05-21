СМИ: в Ираке террористы ИГ убили двух членов народного ополчения

Как сообщил портал Shafaq News, в результате вылазки боевиков еще два человека получили ранения

ТАСС, 21 мая. По меньшей мере двое членов иракского народного ополчения "Аль-Хашд аль-Ашаири" (входит в шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" - прим. ТАСС) погибли в результате вылазки террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его данным, утром в воскресенье вооруженная группировка совершила нападение на жилой дом в городе Эт-Тармия к северу от Багдада, после чего скрылась в неизвестном направлении. В результате атаки двое сторонников ополчения погибли, еще двое получили ранения, подробностей об их состоянии не приводится.

Боевики ИГ оккупировали около трети территории Ирака летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера республики Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ. Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого нападают на сотрудников сил правопорядка, армию и мирных граждан.