Оппозиция обвинила правящую партию в попытке вмешательства в выборы в Афинах

Представитель СИРИЗА - ПА Попи Цапаниду привела в качестве примера сообщение в Twitter, в котором граждан, намеренных голосовать за ее партию, призывают вычеркнуть из избирательного бюллетеня бывшего главу МИД Греции Йоргоса Катрунгалоса, чтобы их бюллетень считался действительным, что является неправдой

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Представитель по печати главной греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) Попи Цапаниду обвинила правящую партию "Новая демократия" (НД) премьера Кириакоса Мицотакиса в попытке фальсификации выборов в Афинах. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал in.gr.

Цапаниду привела в качестве примера сообщение НД в Twitter, в котором граждан, намеренных голосовать за СИРИЗА - ПА в северном секторе Афин, призывают самостоятельно вычеркнуть из избирательного бюллетеня бывшего главу МИД Греции, руководителя сектора внешней политики партии Йоргоса Катрунгалоса, чтобы их бюллетень считался действительным, что является неправдой. Потому что если избиратель что-то вычеркнет или сделает какую-либо пометку на бюллетене помимо крестика напротив имени одобренного им кандидата в депутаты, то это бюллетень будет считаться недействительным.

"Пропагандистский аппарат НД распространяет "инструкции", чтобы сделать недействительными бюллетени СИРИЗА - ПА в северном секторе Афин. Они даже дошли до того, что отправили и фейковые СМС. СИРИЗА - ПА подаст в суд и прибегнет к расследованию в электронном виде попытки вмешательства в выборы", - подчеркнула Цапаниду.

Катрунгалос за пару дней до выборов отказался от участия в них из-за того, что в ходе предвыборных дебатов сказал, что его партия в случае прихода к власти может вернуть налог на доходы свободных предпринимателей. В партии тут же подчеркнули, что в ее программе и намерениях нет планов введения такого налога, а Катрунгалос заявил, что берет на себя политическую ответственность за неправильное заявление и не будет участвовать в выборах. Однако из-за того, что бюллетени для выборов уже были напечатаны, его имя в них осталось.

Парламентские выборы

В Греции в воскресенье проходят парламентские выборы с участием 36 партий и коалиций, а также одного независимого кандидата Стефаноса Проитсиса, допущенных до участия Верховным судом Греции по гражданским и уголовным делам (Ареопагом). Однако главная борьба идет между правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом и главной оппозиционной партией Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса.

Выборы проводятся в Греции по простой пропорциональной системе: если одна партия получит 10% голосов в общенациональном масштабе, то ей достанется 10% (30 мест) в 300-местном однопалатном парламенте. В него пройдут партии, преодолевшие барьер в 3% голосов. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов, 15 - избраны по общенациональным спискам. Для контроля над законодательным органом необходимо иметь минимум 151 место. Согласно последним соцопросам, ни одна партия по такой системе не сможет получить почти половину голосов, необходимых для формирования кабинета министров. Если сформировать правительство по итогам голосования 21 мая не удастся, то могут потребоваться новые выборы, которые могут назначить на 25 июня или 2 июля.