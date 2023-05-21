Японский журналист заявил Зеленскому, что Хиросима не лучшее место для просьб об оружии

Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Японский журналист в воскресенье во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме упрекнул его в том, что украинский лидер выбрал не ту площадку, чтобы так много просить о поставках вооружения.

"Что вы можете сказать японцам, в первую очередь жителям Хиросимы? Мы понимаем, что вы просите о [поставках] оружия. Но не все люди в Японии, особенно здесь в Хиросиме, поддерживают эти идеи. Возможно, вам стоило бы больше говорить здесь о мирных инициативах", - сказал журналист местного издания, задавая вопрос украинскому президенту.

Зеленский в воскресенье принимал участие в саммите Группы семи, а также провел на полях двусторонние встречи с большинством приехавших в Хиросиму лидеров. По сообщению пресс-служб, как на самом мероприятии, так и в ходе двусторонних бесед, он вновь поднимал тему военной помощи Киеву, в частности просил о создании так называемой самолетной коалиции.

В настоящее время Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию фактически попадают сейчас только США. 25 апреля начались консультации о пересмотре действующих в стране ограничений на поставки оружия за рубеж. В частности, военное лобби предлагает рассмотреть возможность предоставления Украине ракет и систем противовоздушной обороны. При этом общественное мнение в Японии настроено против снятия действующих ограничений. По данным нескольких соцопросов, проведенных крупными СМИ, такое решение отвергают более 70% респондентов.