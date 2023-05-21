СМИ: Ципрас поздравил Мицотакиса с победой на парламентских выборах в Греции

"Новая демократия" набирает 40,79% голосов по итогам подсчета более 77% бюллетеней

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Лидер главной оппозиционной партии Греции Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА), экс-премьер Алексис Ципрас поздравил в воскресенье вечером по телефону лидера правящей правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с победой на парламентских выборах. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на источники в партии СИРИЗА - ПА.

"Новая демократия" (НД) во главе с Мицотакисом набирает 40,79% голосов по итогам подсчета МВД Греции 77,27% поданных бюллетеней. Это дает партии 145 мест в 300-местном однопалатном парламенте. Для контроля над высшим законодательным органом требуется как минимум 151 место. Аналитики предполагают, что "Новая демократия" не пойдет после выборов 21 мая на союзы с какой-либо другой партией и предпочтет повторные выборы, которые будут проводиться уже по усиленно-пропорциональной избирательной системе. На основе этой системы лидирующая партия может получить до 50 дополнительных мест в парламенте. Это даст "Новой демократии" возможность сформировать самостоятельное правительство.