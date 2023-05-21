NYT: рейтинги всех лидеров стран "семерки" оказались ниже 50%

Как сообщила газета, наихудший рейтинг отмечен у президента Франции Эмманюэля Макрона

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Все лидеры стран "семерки", прибывшие на саммит в Хиросиму, имеют рейтинги одобрения ниже 50%. Об этом пишет газета The New York Times.

"Они прибыли из дальних уголков планеты, разговаривают на различных языках, имеют отношение к различным идеологическим группам, их возраст разнится от 43 до 80 лет. Но есть ли одна вещь, объединяющая президента Байдена и других лидеров "семерки"? Не все они популярны дома", - говорится в статье.

"По данным Morning Consult, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, избранная лишь прошлой осенью, имеет лучший рейтинг в 49%, за ней следует президент США Джо Байден с 42%, затем премьер-министр Канады Джастин Трюдо с 39%, потом канцлер ФРГ Олаф Шольц с 34%, премьер-министр Великобритании Риши Сунак с 33% и премьер Японии Фумио Кисида с 31%. Президент Франции Эмманюэль Макрон отстал с печальными 25%", - отмечается в публикации.