Главы МИД Израиля и Бахрейна договорились о скорой встрече

Также в ходе телефонного разговора Эли Коэн и Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни обсудили ситуацию в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Израиля и Бахрейна Эли Коэн и Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни провели в воскресенье телефонный разговор, по итогам которого договорились встретиться в ближайшее время.

"Я говорил сегодня с моим другом, министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом аз-Заяни. Мы обсудили развитие событий в регионе, укрепление связей между странами и приверженность заключению и расширению "Авраамовых соглашений", - написал Коэн на своей странице в Twitter. "В конце позитивной беседы мы договорились встретиться как можно скорее", - заключил он.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство, которое возглавил Биньямин Нетаньяху. На состоявшемся в тот же день первом заседании нового кабмина он заявил, что одной из главных задач его правительства станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами.