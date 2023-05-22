Украинская полиция возбудила дело против усыновившего более 400 детей митрополита УПЦ

В 2008 году указом президента страны митрополиту Лонгину присвоили звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Украинская полиция возбудила дело в отношении наместника Вознесенского Банченского монастыря (Черновицкая область) канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Лонгина (Жара), его вызывали на допрос. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба УПЦ в Telegram-канале.

"Против наместника Банченского монастыря, усыновившего более 400 детей, полиция открыла дело и вызывает на допрос. 19 мая митрополит Банченский Лонгин получил повестку на допрос. Дата допроса - сегодня, 22 мая", - говорится в сообщении.

В 2008 году указом президента Украины митрополиту Лонгину было присвоено звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В последнее время украинские власти взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины.