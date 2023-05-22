На Совет глав СНГ внесут проект центра оценки рисков финансирования терроризма

Экспертная группа согласовала этот документ

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Экспертная группа в понедельник согласовала проект соглашения об образовании в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Международного центра оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, документ будет внесен на заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"Заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма состоялось 22 мая в штаб-квартире СНГ, - говорится в сообщении. - Рассмотрев замечания и предложения, поступившие от государств, эксперты согласовали документ. Было решено внести в установленном порядке проект соглашения на заседание Совета глав государств СНГ".

В заседании участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома Содружества.

В конце января эксперты в ходе заседания в Исполкоме СНГ рассмотрели замечания и предложения, поступившие от государств - участников Содружества, и направили материалы заседания для внутригосударственного согласования.

Проект соглашения предполагает, что центр, инициатива создания которого принадлежит Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ, будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами. Создание центра позволит усовершенствовать сотрудничество государств Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также обеспечит эффективное межгосударственное информационное взаимодействие по линии подразделений финансовой разведки.