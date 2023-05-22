СМИ: израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана

Как сообщил портал An Nashra, аппарат появился в небе над населенными пунктами в секторе Аркуб и Эль-Аббасия, а затем направился вглубь ливанской территории

БЕЙРУТ, 22 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нарушил в понедельник воздушное пространство Ливана и совершил разведывательный полет над пограничной местностью на юге страны. Об этом сообщил новостной портал An Nashra со ссылкой на источник в штабе южного военного округа ливанской армии. По его сведениям, беспилотник появился в небе над населенными пунктами в секторе Аркуб и Эль-Аббасия, а затем направился вглубь ливанской территории к городам Хасбая и Марджаюн.

Ранее телеканал Al Manar информировал о сосредоточении израильских военных и бронетехники в районе Эдейса, где проводятся инженерные работы по укреплению пограничных заграждений. Телеканал связал переброску подкреплений в пограничную местность с опасениями израильского командования по поводу возможной вооруженной вылазки, которая готовится со стороны шиитской организации "Хезболлах".

В воскресенье формирования "Хезболлах" провели первые с 2006 года боевые учения в Южном Ливане в 20 км от границы. По данным Al Manar, в них приняли участие не менее 200 человек.

Позиция Бейрута

В понедельник премьер-министр Ливана Наджиб Микати на встрече со специальным координатором ООН в Ливане Йоанной Вронецкой осудил проведение учений шиитских формирований в пограничном районе. "Мы отвергаем любые действия, которые наносят ущерб суверенитету государства, и подтверждаем приверженность Ливана резолюции 1701 СБ ООН", - говорится в заявлении Микати, переданном его канцелярией.

Премьер республики попросил Совбез ООН "приложить усилия для установления постоянного прекращения огня на границе и оказать давление на Израиль, чтобы тот воздерживался от нарушений воздушного пространства Ливана".

Касаясь темы оружия в руках "Хезболлах", Микати подчеркнул необходимость выработки общенационального консенсуса по данному вопросу. По его словам, решение этой проблемы станет приоритетом нового правительства, которое будет сформировано после выборов президента Ливана.

Последний конфликт между бойцами "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года. Резолюция 1701 СБ ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане.