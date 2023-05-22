Госдеп: США не настроены на пересмотр решения не вносить РФ в список спонсоров терроризма

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что американская администрация не считает целесообразным включение России в этот список

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Администрация США не считает целесообразным внесение России в американский список стран - спонсоров терроризма, Вашингтон в настоящее время не настроен на пересмотр этого подхода. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

"Мы не включили Россию в список стран - спонсоров терроризма", - констатировал он, отвечая на вопрос журналиста о том, намерена ли американская сторона предпринять данный шаг. "Мы не считаем, что это самый эффективный механизм для того, чтобы призвать Россию к ответу", - добавил Миллер.

Как полагает руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, этот шаг "мог бы привести к контрпродуктивным побочным эффектам" и негативно сказаться на возможностях США "предоставлять гуманитарную помощь в регионе". "Отмечу, что мы продолжаем призывать Россию к ответу различными другими путями", - сказал Миллер. Как он пояснил, речь, в частности, идет о введении санкций против России, а также о поставках вооружений Киеву.

На вопрос о том, могут ли США пересмотреть этот подход, Миллер ответил: "Нет, как мы говорили, мы всегда рассматриваем все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении. Но мы не считаем, что на данный момент это самый эффективный способ призвать Россию к ответу".

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США на прошлой неделе, не согласился со словами сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина), который заявил, что глава внешнеполитического ведомства никогда не признает Россию "страной - спонсором терроризма".

В упомянутый список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Позиция России

С призывом внести в указанный перечень Россию к Вашингтону ранее обращался Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала "мерой идиотического характера" эти инициативы. Дипломат предупреждала, что такие шаги США не остались бы без ответа со стороны России.

Посольство РФ в Вашингтоне подчеркнуло на прошлой неделе, что американская сторона предпочитает "не замечать" тот факт, что Киев, получая всестороннюю помощь Вашингтона, не скрывает своих террористических действий.