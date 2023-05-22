Британия отказалась передавать Эфиопии останки принца Алемайеху

Официальный представитель Букингемского дворца пояснил, что эксгумация останков может затронуть другие захоронения

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Великобритания ответила отказом на требование Эфиопии вернуть ей останки принца Алемайеху (1861-1879), который был захоронен на территории часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Букингемского дворца, слова которого приводит телеканал Sky News.

"Крайне маловероятно, что будет возможно эксгумировать останки, не потревожив место упокоения значительного числа других [захороненных] поблизости", - заявил представитель королевской канцелярии. Он заверил, что декан и каноники Виндзора "очень чувствительно" относятся к необходимости сохранять память принца, но "обладают ответственностью охранять достоинство ушедших". "По этой причине, с сожалением, согласиться на эту просьбу невозможно", - добавил он.

Принц Алемайеху был сыном императора Эфиопии Теодроса II и императрицы Тируворк, потомков библейских царя Соломона и царицы Савской. Когда британский колониальный корпус в 1868 году захватил крепость Магдала - резиденцию Теодроса II, император предпочел совершить самоубийство сдаче в плен захватчикам. Английский офицер и исследователь Тристрам Спиди вывез семилетнего мальчика в Англию. Здесь к его жизни проявила большой интерес королева Виктория (1819-1901). Когда молодой человек умер в возрасте 18 лет от плеврита, она распорядилась похоронить его в часовне на территории загородной резиденции британских монархов под Лондоном.

В 2007 году Эфиопия заявила о намерении добиться выдачи останков принца.