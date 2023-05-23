Мадуро утвердил закон о защите иностранных активов Венесуэлы

Президент страны отметил, что "закон предусматривает тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет"

КАРАКАС, 23 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник утвердил Закон о защите иностранных активов, прав, интересов и зарубежных представительств республики, который был принят на прошлой неделе Национальной ассамблеей (парламентом) южноамериканской страны.

"Я подписываю этот важный для республики закон", - заявил президент в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

Закон устанавливает уголовную ответственность и конфискацию имущества за узурпацию должности, права распоряжаться, хищение зарубежных активов и собственности Венесуэлы за рубежом, указал Мадуро. Он отметил, что за участие в составе организованной преступной группировки в хищении зарубежных активов Венесуэлы "закон предусматривает тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет".

В 2019 году США предоставили право управления американским филиалом государственной нефтегазовой компании PDVSA - Citgo - так называемому временному правительству Хуана Гуайдо, которое в декабре 2022 года упразднила оппозиция. Однако 1 мая Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло лицензию, которая предоставила право венесуэльской радикальной оппозиции не только управлять Citgo, но и выставлять на продажу для выплат кредиторам акции и активы компании, оцениваемые в $10-13 млрд. Золотой запас Венесуэлы в Банке Англии в $3 млрд также вывели из-под контроля законного правительства южноамериканской страны.