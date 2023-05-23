В Германии задержали еще троих подозреваемых в подготовке госпереворота

Спецслужбы ФРГ ранее задержали 25 из более чем 50 подозреваемых

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Три человека задержаны в понедельник в Германии по подозрению в "причастности к террористической группировке", которая якобы планировала госпереворот и была разоблачена в декабре 2022 года. Об этом сообщила во вторник Генпрокуратура ФРГ.

7 декабря 2022 года стало известно о пресечении попытки государственного переворота. Спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. Операция стала одной из самых масштабных в истории республики. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. При этом организация заговорщиков оказалась крупной и разветвленной: в нее входили наследник одной из княжеских династий, политик, военные и бойцы спецподразделений министерства обороны.

Сейчас следствие выявило еще трех человек, которые причастны к планам заговорщиков. Гражданка ФРГ Йоханна Ф. Й. принимала участие в закрытых встречах заговорщиков, на которых подробно обсуждался госпереворот. Как минимум один раз она посетила заседание "руководящего органа" группировки. Также в сообщении утверждается, что она якобы "пыталась установить контакт с генеральным консулом Российской Федерации и встретилась с ним два раза". Каких-либо подробностей на этот счет или доказательств в пресс-релизе не приводится.

Еще два новых подозреваемых - Ханс-Иоахим Х. и Штеффен В. - согласно Генпрокуратуре ФРГ, вербовали новых членов группировки, финансировали ее деятельность. Один из них пожертвовал €140 тыс.

Следствие причисляет группу заговорщиков к так называемым рейхсбюргерам, известным также как "граждане Рейха". Это движение зародилось в ФРГ в 80-х годах прошлого века, сейчас оно насчитывает примерно 23 тыс. сторонников. Они считают, что Германия существует в границах 1937 года, не признают действующее правительство и заявляют, что страна, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками. "Рейхсбюргеры" часто организовывают военные реконструкции, проводят закрытые встречи. Они печатают собственные документы, поскольку считают недействительными те, которые выдают германские инстанции.

Долгое время спецслужбы полагали, что угроза конституционному строю от движения не исходит, так как оно было сильно разрозненно, не имело какой- либо структуры. Радикализация началась в середине 2010-х годов.