Глава МИД Южной Кореи заявил, что статус его страны соответствует рангу государств G7

Президента республики пригласили к участию во встрече лидеров стран Группы семи наряду с главами еще семи государств, не являющихся частью объединения

СЕУЛ, 23 мая. /ТАСС/. Внешняя политика президента Юн Сок Ёля возвысила статус Республики Корея до уровня, который позволяет ей стоять в одном ряду со странами Группы семи (G7). Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин.

"Я считаю, что Республика Корея обладает статусом и государственной мощью на уровне восьмого государства мира, которое стоит плечом к плечу с развитыми странами Группы семи. Участие в саммите G7 непосредственно подтвердило наш статус ", - сказал он, оценивая результаты политики Сеула за 2022 год.

Инаугурация нынешнего президента Юн Сок Ёля состоялась 10 мая 2022 года. Во вторник Пак Чин выступил на форуме, организованном Ассоциацией редакторов СМИ Республики Корея. По словам главы МИД, участие Сеула в саммите в Хиросиме стало одним из "завершающих штрихов" в подготовке фундамента для перехода Сеул в разряд "центральных мировых государств".

Ранее официальный представитель правящей партии "Гражданская сила" Ким Мин Су сказал, что Республика Корея "психологически поднялась до уровня G8". С 2008 года Республика Корея четырежды участвовала в саммитах G7 в качестве наблюдателя, указывает газета The Korea Times.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль был приглашен к участию во встрече лидеров стран Группы семи в Хиросиме наряду с главами еще семи государств, не являющихся частью объединения. В G7 входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония.