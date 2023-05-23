Figaro: посол Франции на Украине летом возглавит диппредставительство в Польше

Газета пока не раскрывает имени нового посла Франции в Киеве

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен летом текущего года завершит работу в Киеве и возглавит диппредставительство в Польше. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro.

Газета пока не раскрывает имени нового посла Франции в Киеве.

Издание отмечает, что назначение де Понсена на должность руководителя посольства в Польше имеет стратегическое значение, поскольку Варшава с начала специальной военной операции РФ на Украине активно выступает за помощь Киеву. Как напоминает газета, в последнее время произошло охлаждение отношений Польши и Украины в связи с временным эмбарго республики на поставки украинского зерна, из-за которого подешевела продукция польских производителей.

В ноябре 2022 года де Понсен опубликовал книгу "В сердце войны" (Au Coeur de la guerr), в которой рассказал об эвакуации сотрудников посольства из Киева во Львов в феврале того же года. Книга вызвала недовольство в МИД Франции, где ее посчитали неподобающей для ранга посла.