Лидер третьей по величине партии в Греции отказался от мандата на формирование кабмина

Никос Андрулакис заявил об отсутствии возможностей для сближения партийных программ

АФИНЫ, 23 мая. /ТАСС/. Лидер третьей по численности в парламенте Греции партии "ПАСОК - Движение перемен" Никос Андрулакис отказался от мандата на формирование коалиционного правительства. Об этом он заявил на встрече во вторник вечером в президентском дворце с главой греческого государства Катериной Сакелларопулу, которую транслировал телеканал ERT1.

"Исходя из вердикта народа, вынесенного на выборах, не существует возможностей для сближения партийных программ, поэтому я возвращаю вам мандат на изучение возможностей создания кабинета", - сказал Андрулакис, поблагодарив президента за встречу.

"На выборах 21 мая греческий народ указал на необходимость того, чтобы в нашей стране была сильная, заслуживающая доверия прогрессивная сила, которая могла бы быть защитником правового государства и прав человека особенно после того, через что мы прошли на нашей родине за последние годы. Чтобы эта сила гарантировала общественное здравоохранение и образование, могла сократить социальное неравенство и обеспечить устойчивое развитие для многих, а не лишь для немногих [избранных]. Для реализации этой необходимости я сделаю все, что в моих силах", - сказал лидер партии.

В ответ президент Греции выразила надежду на то, что "для страны будет найдено самое лучшее решение" в политической сфере.

В понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался от возможностей формирования коалиционного кабинета, потому что внушительная победа его партии на парламентских выборах 21 мая открывает перед ним возможности победить на предстоящих 25 июня повторных выборах и сформировать самостоятельное правительство. Председатель главной греческой оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс", экс-премьер Алексис Ципрас во вторник также отказался от формирования коалиционного кабинета, сказав, что в нынешних условиях нет возможностей для его создания.

Андрулакис стал третьим и последним лидером, которому, согласно процедурам, прописанным в конституции, президент Греции могла передать мандат на изучение возможностей создания правительства. Теперь, как сообщил телеканал ERT1, в среду президент Греции поговорит по телефону с лидерами всех парламентских партий, которые прошли на состоявшихся 21 мая выборах в парламент, для изучения возможностей создания кабинета из их представителей. Если и эти усилия окажутся безрезультатными, то будет учрежден технический кабинет для проведения новых выборов. Формирование временного правительства президент поручит председателю одного из трех верховных судов. Единственной целью такого технического кабинета будет проведение новых выборов.