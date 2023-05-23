В Гагаузии привлекут внимание международных организаций к конфликту с Кишиневом

Местные власти напоминают, что провозглашение Гагаузской Республики стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии

КИШИНЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Гагаузской автономии Молдавии намерены привлечь внимание международных организаций к конфликту с центральными властями республики в вопросе разделения полномочий. Об этом сообщил во вторник телеканалу Gagauziya Radio Televizionu председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов по итогам заседания организационного комитета по проведению съезда депутатов всех уровней 27 мая.

"Будет обсуждаться только один вопрос - это положения закона "Об особом правовом статусе", который не соблюдается центром, наоборот, полномочия автономии планомерно урезаются. Мы не можем дальше просто смотреть на эти вещи", - сказал Константинов. На заседании отмечалось, что мероприятие должно пройти перед саммитом Европейского политического сообщества, который запланирован в Молдавии 1 июня.

Местные власти напоминают, что провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады тогдашних политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. В Кишиневе настойчиво звучали призывы к объединению с Румынией. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии.

Власти автономии заявляют, что Кишинев не выполняет взятые на себя обязательства и не учитывает положения 1994 года при принятии новых законов. Очередной конфликт разразился в ходе прошедших в мае выборов главы автономии. В Кишиневе заявили, что они прошли с нарушениями Избирательного кодекса Молдавии, тогда как Центральная избирательная комиссия Гагаузии руководствовалась Избирательным кодексом автономии.