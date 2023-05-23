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Военная операция на Украине

Администрация не запрашивала у Конгресса США допфинансирование для Украины

Член Палаты представителей Конгресса Томас Кин считает, что уровень запрошенного Белым домом финансирования сопоставим с довоенными показателями

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Американская администрация не запрашивала пока у Конгресса США никакого дополнительного финансирования для оказания помощи Киеву в нынешнем календарном году. Об этом сообщил во вторник член Палаты представителей Конгресса Томас Кин (республиканец, от штата Нью-Джерси).

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"К сожалению, бюджетный запрос президента [США Джо Байдена] по Украине [на 2024-й финансовый год] оставляет у нас множество вопросов. Уровень запрошенного администрацией финансирования сопоставим с довоенными показателями и, если говорить без обиняков, неадекватен в плане удовлетворения потребностей Украины", - заявил законодатель, возглавляющий подкомитет по Европе в комитете по иностранным делам нижней палаты Конгресса.

"Это наводит на мысль, что [американская] администрация продолжит опираться на дополнительные запросы, чтобы предоставлять финансирование Украине. Однако никто из администрации не приближался к Конгрессу относительно будущих дополнительных запросов [на финансирование Киева]. В действительности недавние публикации [в печати США] свидетельствуют о том, что администрация не будет запрашивать у Конгресса никакого дополнительного финансирования до конца [этого] финансового года", - отметил Кин, выступая на слушаниях по Европе в своем подкомитете.

Текущий финансовый год истекает в Соединенных Штатах 30 сентября. 

Теги:
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