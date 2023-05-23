Швейцария и НАТО протестировали технические средства обнаружения снайперов

Специалисты выявляли снайперов с помощью микрофонов, видеокамер и сейсмодатчиков, а в поиске беспилотников они задействовали высокочастотные устройства

ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Швейцария и НАТО совместно протестировали акустические и сейсмические разведывательные средства по обнаружению беспилотных летательных аппаратов и замаскировавшихся снайперов в условиях городской среды. Как сообщило во вторник Федеральное управление оборонных закупок (Armasuisse), это исследование швейцарские специалисты и их коллеги из США, Германии, Франции, Венгрии и Чехии провели с 13 по 20 мая на военной базе Валенштадт.

Armasuisse и структура НАТО, занимающаяся наукой и технологиями, "впервые провели с 13 по 20 мая совместный исследовательский эксперимент в Швейцарии", говорится в сообщении. Подчеркивается, что "особое внимание уделялось обнаружению опасностей в застроенной среде с использованием новых акустических и сейсмических средств". В частности, речь шла об изучении "эффективности методов акустических и сейсмических измерений в целях локализации находящихся в засаде снайперов, взрывов и обнаружения дронов". Цель состояла в "тестировании различных технологий". Эта работа в такой форме была проведена впервые в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", подчеркнули в Armasuisse.

Специалисты Швейцарии и НАТО выявляли снайперов с помощью микрофонов, видеокамер и сейсмодатчиков, а в поиске беспилотников они, кроме того, задействовали специальные высокочастотные устройства. Для каждого метода исследования применялись различные сценарии. Результаты эксперимента, проводившегося на военной базе Валенштадт, будут проанализированы в ближайшие недели. Отмечается, что военный городок на этой военной базе "имитирует застроенную среду и поэтому идеально подходит для тестирования с целью выявления опасностей в городских районах".

В пресс-релизе также говорится, что нейтральная Швейцария участвует "в некоторых исследовательских мероприятиях НАТО" в рамках "Партнерства ради мира", это участие позволяет ей "лучше оценивать технологические разработки для нужд армии и таким образом способствует безопасности Швейцарии".

Связи Швейцарии с НАТО

Ранее власти Швейцарии выразили заинтересованность в развитии связей с НАТО. Глава министерства обороны, защиты населения и спорта Виола Амхерд заявила 22 марта после консультаций в Брюсселе с генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, что в Берне хотели бы увеличить масштабы участия своих вооруженных сил в учениях НАТО, развивать оперативную совместимость систем управления, усилить участие в натовских специализированных центрах, в частности, в области киберобороны.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.