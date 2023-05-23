В финансировании партии "Слуга народа" нашли признаки нарушения закона

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины направило соответствующие материалы в полицию

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины обнаружило признаки нарушения закона в финансировании правящей партии "Слуга народа", материалы направлены в Национальную полицию Украины.

"НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в финансировании партии "Слуга народа" и направило обоснованный вывод о совершенном уголовном правонарушении в Национальную полицию Украины для внесения сведений в единый государственный реестр досудебных расследований относительно уголовного проступка и проведения досудебного расследования", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что три физических лица внесли денежный взнос на счет партии на общую сумму порядка $80 тыс. (2 млн 896 тыс. гривен), но НАПК установило, что у них не было соответствующих доходов для таких взносов. "Это может свидетельствовать о том, что лица, внесшие взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии. В соответствии с законодательством не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий анонимными лицами или под псевдонимом", - пояснили в ведомстве.