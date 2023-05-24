В Ливане заявили о способствовании диалога с ЕС решению проблемы сирийских беженцев

Исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб назвал неприемлемой позицию некоторых европейских держав, которые "оказывают давление на сирийцев с тем, чтобы заставить их остаться на неопределенный срок"

БЕЙРУТ, 24 мая. /ТАСС/. Присутствие около 2 млн сирийских беженцев в Ливане несет угрозу конфессиональному балансу между христианами и мусульманами, поэтому странам Евросоюза следует пересмотреть свой подход к урегулированию этой проблемы. Об этом, как сообщила газета L'Orient-Le Jour, заявил во вторник исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб, который прибыл с визитом в Италию.

Он напомнил, что "беженцы находятся на территории Ливана 12 лет, но до сих пор так и не появилось дорожной карты, которая открыла бы путь к их возвращению на родину". "В ситуации, когда присутствие беженцев стало дестабилизирующим фактором, мы не видим иного выхода, кроме вступления в переговоры с Евросоюзом, чтобы попытаться путем диалога найти решение этой проблемы", - отметил он.

Бу Хабиб назвал неприемлемой позицию некоторых влиятельных европейских держав, которые "оказывают давление на сирийцев с тем, чтобы заставить их остаться в Ливане на неопределенный срок, пока не созреют политические условия". "Сирийская сторона проинформировала нас о своей готовности сотрудничать с международными организациями и гарантировала, что возвращающиеся на родину граждане не будут подвергаться притеснениям или преследованиям", - подчеркнул он.

И. о. министра сообщил, что пребывание сирийских беженцев в Ливане обходится казне в $6 млрд в год. "Наша страна, охваченная экономическим кризисом, больше не в состоянии нести это бремя, - сказал он. - И европейцам следует пересмотреть свой подход, поскольку присутствие беженцев угрожает существованию Ливана".

Правительство республики 26 апреля запросило у Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев точные данные о числе перемещенных лиц. Как заявил и. о. министра по социальным делам Гектор Хаджар, "эти сведения необходимы, чтобы положить конец нелегальному проникновению сирийцев". По его словам, в отношении нарушителей правил проживания будут приняты меры.

Ливанские власти депортировали 66 граждан Сирии, которые не имели статуса беженцев и пробрались на территорию соседней страны незаконным путем, еще 450 арестовали.