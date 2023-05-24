МВД Турции сообщило, что Будапешт предупреждал Анкару о попытках США повлиять на выборы

По словам министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера, деньги для влияния на выборы в республике шли напрямую из американской казны

АНКАРА, 24 мая. /ТАСС/. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал, что его венгерский коллега Шандор Пинтер предупреждал Анкару о необходимости быть осторожнее в связи с попытками США повлиять на выборы в республике.

"Джордж Сорос, финансировавший оранжевые революции в различных странах от имени США, хотел оказать влияние на выборы в Венгрии. Министр внутренних дел Венгрии Пинтер - мой друг, мы с ним в постоянном контакте. Он сказал, что средства [для влияния] на выборы шли напрямую из казны США. Он нас предупредил тоже быть осторожнее", - цитирует Сойлу в среду газета Aydinlik.

Турецкий министр добавил, что премьер Венгрии Виктор Орбан после победы на выборах "изгнал Сороса и всех его людей из страны". А в рамках своей избирательной кампании он продвигал анти-ЛГБТ повестку, которую поддержали в итоге 80% населения.

Относительно поддержки ЛГБТ со стороны США Соулу сообщил, что американская сторона консолидирует вокруг этой повестки страны Европы и оказывает большую поддержку ЛГБТ-ассоциациям. "Помогают продвигать телесериалы на эту тему, например. Некоторым организациям оправляют деньги напрямую. Мы сообщали, что это за организации, сколько у них средств. Судились с ними", - сказал министр.

Помимо этого Сойлу обратил внимание на попытки США нанести удар по Китаю, используя Турцию и тему уйгуров. Целью является повлиять на Турцию, чтобы она совершила шаги против турок-уйгуров, проживающих в республике, и тем самым оказала некое воздействие на Китай.

Ранее Сойлу не раз заявлял о попытках вмешаться в выборы в Турции со стороны США. Накануне голосования 14 мая он указал, что "планы США [по вмешательству в выборы] активизируются", "происходит вмешательство западной прессы в выборы для реализации плана США". Кроме того, он обвинил США во вбросах сфабрикованных видеозаписей, которые стали причиной выхода из президентской гонки одного из кандидатов Мухаррема Индже. По утверждению главы МВД, за всеми действиями против Турции "стоит президент США Джо Байден".