Додик: Россия в отличие от Запада не навязывает другим странам свою политику

Москва создает площадки, на которых можно говорить о своей позиции, которая будет услышана, заявил президент Республики Сербской

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия в отличие от Запада создает площадки, на которых можно говорить о своей позиции, которая будет услышана. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик журналистам на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Очень важно, что есть такие мероприятия, куда можно приехать и свободно говорить о своей позиции, в отличие от мероприятий на Западе, где необходимо только слушать и следовать тому, что там навязывается, - заявил Додик. - Здесь вы можете говорить, здесь вас слушают".

Президент рассказал, что на Западе невозможно говорить "даже о вопросах Боснии и Герцеговины и о самой Республике Сербской", все должны только слушать западных спикеров.

Ранее он заявил, что Вашингтон и Брюссель оказывают давление на страны с целью добиться от них принятия решений, отвечающих только интересам Запада.