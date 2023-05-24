На Украине начали расследование в отношении главы Кассационного админсуда

По данным "Страны", Михаила Смоковича подозревают в том, что он принимал участие в махинациях с землей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спецслужбы Украины начали расследование в отношении главы Кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаила Смоковича по подозрению в коррупции. Об этом сообщило в среду издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным "Страны", Смоковича подозревают в том, что он принимал участие в махинациях с землей. Расследование в отношении него ведут Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Издание не исключает, что Смокович будет отстранен от занимаемой должности в ближайшее время.

15 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали занимавшего тогда пост главы Верховного суда страны Всеволода Князева в рамках дела о даче взятки членам Верховного суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и отстранили его от должности председателя высшей судебной инстанции. 26 мая состоится пленум Верховного суда, на котором будет избран его новый глава.