Оппозиция рассчитывает на победу во втором туре выборов президента Турции

Мэр Анкары Мансур Яваш сообщил, что в "Национальном альянсе" выработали план, как преодолеть планку в 50% голосов

АНКАРА, 24 мая. /ТАСС/. Оппозиция надеется на победу во втором туре выборов президента Турции своего выдвиженца, лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Об этом сообщил в среду мэр Анкары Мансур Яваш, представляющий оппозиционный "Национальный альянс", в эфире телеканала Haberturk.

"В первом туре Кылычдароглу набрал меньше голосов, чем мы ожидали. Таково решение народа, как он скажет, так и будет. Мы посмотрели на свои просчеты, подумали над тем, как привлечь на выборы тех, кто не принимал участие в первом туре. Выработали план, как преодолеть планку в 50% голосов, у нас есть надежда, что мы ее перешагнем и победим", - сказал Яваш.

Кылычдароглу и действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будут бороться за высший государственный пост в Турции во втором туре выборов, который пройдет 28 мая. Победителем президентской гонки станет кандидат, набравший большинство голосов.

В первом туре выборов, который состоялся 14 мая, Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%.

Многие аналитики считают высокой вероятность победы на выборах Эрдогана. В частности, прогнозируется, что он может набрать 52-55% голосов. На выборах президента в 2018 года Эрдоган получил 52,7% голосов избирателей.