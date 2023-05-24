В Италии окончательно одобрили строительство моста через Мессинский пролив

Он соединит с материковой частью страну остров Сицилия

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Строительство моста через Мессинский пролив, который соединит с материковой частью Италии остров Сицилия, окончательно одобрено в парламенте. Как сообщает в среду агентство ANSA, соответствующий декрет конвертирован в закон после финального голосования в верхней палате парламента (Сенате). Ранее за него уже проголосовала нижняя палата.

В частности, этот законодательный акт предусматривает заказ на проектирование и программирование работ специально созданной для этого компании. Как сообщали в Министерстве инфраструктуры и транспорта, общая стоимость проекта составит €13,5 млрд. Начать строительство планируется летом 2024 года.

По поводу рентабельности этого моста много споров. Специалисты в области транспорта утверждают, что он не окупит себя с учетом объемов перевозок и, как указывают многие, при отсутствии должной транспортной инфраструктуры на самом острове. Сейчас небольшой водный отрезок преодолевают на пароме.

На реализации проекта, который обещал осуществить еще Сильвио Берлускони, бывший премьер-министром трижды, настаивает вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта, лидер "Лиги", одной из правящих партий, Маттео Сальвини. Он утверждает, что мост, который станет национальной гордостью и образцом современной инженерии, будет способствовать развитию инфраструктуры как на Сицилии, так и в южной области Калабрия, а также приведет к росту туристического потока из всей Европы. Одна из претензий критиков этого проекта заключается в том, что он устарел.

Мост с историей

Идея связать Сицилию с материком мостом восходит к древним временам. Некоторые историки полагают, что римляне даже реализовали подобную затею, построив понтонный мост, который, однако, мешал судоходству. Над проблемой размышляли Карл Великий и Фердинанд II Бурбон.

Один из проблемных аспектов заключается в том, что эта зона относится к зонам высокой сейсмической активности. В результате последнего сильного землетрясения в 1908 году оказались почти разрушены Мессина с одной стороны пролива и Реджо-ди-Калабрия с другой.

В узком месте ширина пролива - чуть более 3 км, глубина неравномерна, а в самых глубоких местах дно опускается более чем на 100 м. Столь масштабный и технически сложный проект требовал немалых затрат. С новой силой интерес к идее соединения материка и Сицилии вспыхнул после объединения Италии в 1861 году. Предлагались даже варианты подземного туннеля.

После Второй мировой войны свои проекты моста предлагали архитекторы с мировым именем. В 1969 году был объявлен национальный конкурс, на него прислали около 150 проектов. В 1986 году были выполнены расчеты и составлены сметы строительства нескольких вариантов моста. Через шесть лет был представлен улучшенный проект. При правительстве во главе с Берлускони проект возведения моста был утвержден, однако тогда его реализацию отложили по политическим причинам. Затем он откладывался из-за нехватки финансирования и режима экономии. Мост был исключен из перечня стратегических объектов, однако полностью от реализации проекта не отказывалось ни одно правительство.