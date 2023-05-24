Саудовская Аравия и Канада решили обменяться послами после отзыва в 2018 году

ДУБАЙ, 24 мая. /ТАСС/. Саудовской Аравии и Канады решили обменяться послами, которые были отозваны после кризиса между Эр-Риядом и Оттавой в 2018 году. Об этом сообщило в среду внешнеполитическое ведомство королевства.

"В свете того, что обсуждалось между наследным принцем и премьер-министром [Саудовской Аравии] Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом <…> и премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита АТЭС в Бангкоке 18 ноября 2022 года, при стремлении обеих сторон восстановить дипломатические отношения на основе взаимного уважения и общих интересов было принято решение о восстановлении уровня дипломатических отношений с Канадой", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД королевства в "Твиттере".