В Госдепе заявили об обеспокоенности встречей представителя ООН с детским омбудсменом РФ

В ведомстве считают, что это "подрывает общую приверженность защите детей в зонах конфликта"

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. США обеспокоены, что спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба встретилась в Москве с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом заявил в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы можем подтвердить эту встречу. Мы глубоко обеспокоены, что представитель ООН высокого уровня встретилась с лицом, на которое есть ордер Международного уголовного суда", - сказал он.

По утверждению представителя Госдепартамента, это "подрывает общую приверженность защите детей в зонах конфликта".

Как сообщили в российском дипведомстве, заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и Гамба обсудили на консультациях 19 мая сотрудничество по вопросу предотвращения нарушений в отношении детей. По данным МИД РФ, представитель генсека ООН также провела встречи с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым и Львовой-Беловой.

Ситуация вокруг МУС

21 мая Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении прокурора МУС Хана Карима Асада Ахмада, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. 20 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения президента России и детского омбудсмена к уголовной ответственности не имеется.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой (от 14 декабря 1973 года), главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств. Российская сторона подчеркивает, что решения МУС юридически ничтожны.