Стороны конфликта в Судане обвинили друг друга в нарушении перемирия

Гуманитарное перемирие было объявлено неделей ранее

КАИР, 24 мая. /ТАСС/. Конфликтующие стороны в Судане - армия и силы быстрого реагирования - выступили в среду со взаимными обвинениями в нарушении объявленного недавно недельного гуманитарного перемирия. Об этом сообщил телеканал Asharq.

По его информации, вооруженные силы упрекают спецназ в том, что его отряды "до сих пор занимают гражданские госпитали и больницы", а также "обстреляли из артиллерийских орудий одну из армейских баз". При этом силы быстрого реагирования считают, что армия "применяет авиацию для нанесения ударов по позициям спецназа".

И армия, и спецназ обвиняют друг друга в "нарушении соглашения, подписанного в саудовском городе Джидда, и несоблюдении его положений".

Несколько часов назад поступала информация о возобновлении вооруженных столкновений в некоторых районах Хартума и взрывах в центральной части столицы. Сообщалось также о крушении армейского самолета в Омдурмане. Спецназ заявил, что именно его отряды сбили самолет, однако до сих пор представители вооруженных сил никак не отреагировали на это признание.

В понедельник вечером вступило в силу соглашение о гуманитарном перемирии в Судане на семь дней. Его инициаторами выступили Саудовская Аравия и США, которые обещали создать международную группу контроля за соблюдением режима прекращения огня и следить с помощью спутников за его возможными нарушениями.