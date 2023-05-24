Макрон почтил память руководителей французского Сопротивления

Президент Франции принял участие в церемонии, посвященной 80-летию создания Национального совета Сопротивления

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в церемонии, посвященной 80-летию создания Национального совета Сопротивления, который был сформирован по инициативе генерала Шарля де Голля для борьбы с нацистской оккупацией Франции. Об этом говорится в распространенном в среду коммюнике Елисейского дворца.

"Президент Франции склоняет голову перед памятью тех, кто содействовал развертыванию Сопротивления", - заявили в администрации главы государства.

В Елисейском дворце напомнили, что Национальный совет Сопротивления собрался на свое первое конспиративное заседание на парижской рю дю Фур под председательством Жана Мулена 27 мая 1943 года. Действуя по поручению де Голля, Мулен объединил в рядах совета самые разные политические и религиозные силы Франции для отпора оккупантам.

"Без создания этого совета де Голлю не удалось бы добиться признания его временного правительства Соединенными Штатами, которые намеревались поставить Францию под свою опеку после освобождения страны от нацистов", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Сам Мулен вскоре после первого заседания совета был арестован нацистами и подвергся пыткам, "однако не выдал ни одного из участников этого тайного собрания на рю дю Фур", указали в администрации французского лидера.

Французское сопротивление

18 июня 1940 года в радиообращении из Лондона, спустя несколько дней после вступления нацистов в Париж, де Голль призвал соотечественников дать отпор нацистской Германии: "Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно погаснуть, и оно не погаснет".

За неповиновение коллаборационистский режим Виши заочно приговорил де Голля к смертной казни. Генерал встал во главе французских сил Сопротивления. В 1941 году в качестве главы Национального комитета Свободной Франции его первым признала Москва.