Бундесвер получит 12 новых самоходок вместо отправленных Киеву

По данным Handelsblatt, их стоимость почти €191 млн

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы ФРГ (Бундесвер) получат 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) общей стоимостью почти €191 млн для замены тех, которые были отправлены на Украину. Об этом в среду сообщила газета Handelsblatt.

По ее информации, помимо 18 новых танков Leopard 2A8 для замены тех, которые были отправлены на Украину, Бундесвер получит Panzerhaubitze 2000. Германия предоставила Киеву 14 таких САУ.

Средства на закупку 12 САУ и 18 танков будут выделены не из оборонного бюджета и специального фонда для Бундесвера в размере €100 млрд. По оценке газеты, речь идет о средствах, предназначенных для "модернизации в области безопасности, обороны и стабилизации государств-партнеров". По этой линии финансируются поставки оружия Украине и дополнительные закупки, эти расходы в 2023 году первоначально планировались в размере €2,2 млрд и были увеличены до €3,2 млрд.

В первом квартале 2023 года правительство ФРГ одобрило поставки военного назначения на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля было принято решение поставить Украине еще четыре единицы военной техники из запасов Бундесвера.