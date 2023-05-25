Минск прекратил действие соглашения с Киевом о сотрудничестве в области авиапоиска

Постановление вступило в силу 23 мая

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Белоруссия прекратила действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания. Постановление правительства республики опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, подписанного в городе Минске 1 марта 2017 года", - говорится в документе.

Постановление вступило в силу 23 мая.

Кабинет министров Украины в одностороннем порядке прекратил действие соглашений с Белоруссией и Россией о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения 7 февраля.

С весны 2022 года украинские власти начали денонсировать многочисленные соглашения с Белоруссией о сотрудничестве. Кроме того, Киев в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Минском, этому примеру последовали власти других украинских городов.