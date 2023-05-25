Глава ВТО считает, что Сеул может помочь снизить напряженность между Вашингтоном и Пекином

Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что Южная Корея выстроила хорошие отношения с обоими государствами

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Южная Корея может сыграть ключевую роль в снижении градуса напряженности между США и Китаем, поскольку выстроила хорошие отношения с обоими государствами. Такое мнение в интервью агентству Yonhap, выдержки из которого приводятся в четверг, выразила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

"Я думаю, что [Южная] Корея находится в очень хорошем положении, выстроив дружеские, относительно дружеские отношения с обеими сторонами. Корея может использовать это положение для диалога с обеими сторонами и помочь сдержать рост напряженности. Корея действительно может помочь", - считает глава ВТО. Она также подчеркнула, что ВТО со своей стороны также предоставляет площадку, на которой США и Китай могут обсуждать проблемы. "Очень важно, чтобы оставалось место, где стороны могли бы говорить друг с другом даже при наличии геополитических трений", - добавила Оконджо-Ивеала.

Глава Всемирной торговой организации также положительно оценила наметившуюся нормализацию отношений между Южной Кореей и Японией, подчеркнув, что стабильные отношение между такими крупнейшими торговыми странами оказывает положительное влияние на мировую торговлю.