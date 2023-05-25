Politico: отношения США и КНР по-прежнему далеки от "потепления"

Пекин "со скептицизмом" смотрит на вероятность любого прогресса, считают авторы газеты

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Китаем все еще далеки от "потепления", а Пекин скептически воспринимает попытки Вашингтона их наладить. Такая оценка содержится в опубликованной в среду статье репортеров газеты Politico Стивена Оверли, Фелима Кайна и Дага Пэлмера.

Ставшая в последние месяцы более миролюбивой риторика американской администрации мало способствует "охлаждению бурлящего недоверия" как в Пекине, так и в Вашингтоне, полагают они. К "бряцанию оружием" обе стороны подталкивает внутриполитическая обстановка, а отсутствие диалога на высоком уровне лишь подпитывает противоречия, отмечается в статье.

По мнению ее авторов, Пекин "со скептицизмом" смотрит на вероятность какого бы то ни было прогресса. Они указывают, что напряженность в отношениях вновь отчетливо проявилась, когда спустя несколько часов после того, как стало известно о возможном визите министра коммерции КНР Ван Вэньтао в Вашингтон, представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила о достижении договоренностей с Тайванем о расширении торговли.

О планах Ван Вэньтао встретиться с американским министром торговли Джиной Раймондо 25 мая в Вашингтоне, а затем направиться в Детройт (штат Мичиган) для встречи с Тай в прошлую пятницу сообщило агентство Reuters.

В копилку трений между странами добавился и введенный Пекином запрет на приобретение китайскими компаниями продукции Micron Technology, отмечают эксперты. Комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, назвавшего "необоснованным" решение КНР по Micron Technology, репортеры Politico подчеркивают, что Вашингтон не стесняется упрекать Пекин за свои собственные действия, несмотря на стремление возобновить диалог.