Сийярто: Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям по АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Как отметил глава МИД страны, это позволит продолжить сооружение двух новых ядерных реакторов с участием Росатома

БУДАПЕШТ, 25 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия одобрила изменения, внесенные Венгрией и Россией в документы по проекту АЭС "Пакш-2", что позволит продолжить сооружение двух новых ядерных реакторов с участием Росатома. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Европейский союз одобрил изменения в контрактах на строительство новых энергоблоков АЭС в Пакше. Поправки получили зеленый свет от Европейской комиссии, и это позволит ввести энергоблоки АЭС "Пакш" в эксплуатацию в ближайшее десятилетие. При этом во время строительства будут применяться самые высокие стандарты ядерной безопасности", - заявил глава венгерского МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).